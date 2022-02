ROMA, 23 FEB - Continua la corsa di Novak Djokovic nel torneo di Dubai. Il tennista serbo n.1 del mondo, tornato in campo negli Emirati Arabi dopo aver saltato l'Australia Open perchè non vaccinato, ha sconfitto in due set 6-3, 7-6 (7-2) il russo Karen Khachanov.

