ROMA, 24 FEB - Sfuma la semifinale per Yannik Sinner al Duty Free Tennis Championships, ricco torneo Atp 500, dotato di un montepremi di 2.949.665 dollari e in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il giovane azzurro è stato battuto nei quarti di finale da Hubert Hurkacz, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-3. Il tennista polacco ora in semifinale se la dovrà vedere contro il russo Andrej Rublev.

