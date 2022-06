Tennis, Eastbourne: Sonego eliminato, ko contro De Minaur

ROMA, 22 GIU - Finisce al secondo turno l'avventura di Lorenzo Sonego al Rothesay International, il torneo Atp 250 con un montepremi di 697.405 euro che è in corso sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna. Il torinese, n.32 del ranking, finalista 12 mesi fa, è stato sconfitto per 7-6, 6-2 dall'australiano Alex De Minaur, n.24 del ranking e sesto favorito del seeding, che lo scorso anno conquistò il titolo, battendo proprio Sonego in finale.

