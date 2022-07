Tennis, ecco ATV Open: Cozzoli "Spot per promozione dello sport"

ROMA, 05 LUG - Dopo due anni di stop forzato torna al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma la 12/a edizione dell'ATV Tennis Open, rassegna internazionale di tennis femminile con 60.000 dollari di di montepremi. Il torneo si disputerà da lunedì 11 a domenica 17 luglio. Sulla terra rossa della Capitale è attesa Sara Errani, ex numero 5 Wta e detentrice del titolo in quanto vincitrice dell'ultima edizione datata 2019. Al via ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, reduce dal secondo turno a Wimbledon, e non solo. Ai nastri di partenza, infatti, anche le francesi Chloe Paquet e Fiona Ferro, oltre alle promesse Elina Avanesyan, Victoria Jimenez Kasinsteva ed Erika Andreeva. "Da qui sono passate tante giocatrici importanti, hanno giocato qui persone importanti nel tennis femminile come Tatiana Garbin o Sara Errani che tornerà. Qui si sono allenate la Osaka e la Muguruza, vederle qui è stata una grande emozione", ha detto Giorgio Averni, presidente del Circolo "Quest'occasione di tennis a Roma è un'occasione di sport e promozione dello sport - ha poi detto il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli -. Per organizzare un torneo internazionale serve passione, ma anche tanta competenza. Qui si realizza l'anima doppia di Sport e Salute, la vocazione sociale e quella sportiva". L'ATV Tennis Open prenderà il via con le sfide del tabellone di qualificazione, la sera stessa alle ore 19,30 si terrà l'evento di apertura torneo. Martedì 12 luglio si disputeranno i primi incontri di main draw e alle ore 19,30 ci sarà il 'Galà dello sport'. Mercoledì 13 luglio la giornata di gioco sarà arricchita dall'aperitivo a bordo piscina; quest'ultimo sarà riproposto giovedì 14 luglio, accompagnato da una sfilata di moda e da una light dinner. Nel week-end la rassegna raggiungerà il culmine con le semifinali di sabato 16 luglio e le finali del 17.

