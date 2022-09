Tennis: Federer, doppio d'addio con Nadal "sarà meraviglioso"

ROMA, 22 SET - "Domani sera il mio ultimo match in coppia con Rafa Nadal": Roger Federer chiuderà la sua carriera domani sera alla Laver Cup in doppio con il maiorchino contro Jack Sock e Frances Tiafoe. Lo svizzero ha pubblicato su Twitter la programmazione della prima giornata della competizione che si svolge alla O2 Arena di Londra e spicca ovviamente il match che sarà la sua passerella d'addio , che ha scelto come partner il suo eterno rivale. "E' speciale poter giocare con Rafa ancora una volta. Sono sicuro che sarà meraviglioso" ha detto Federer. Una settimana fa Federer aveva annunciato il ritiro dal tennis al termine della competizione che vedrà opposte Europa e Mondo, farà dunque coppia con l'amico e rivale di una vitanadal e Federer hanno già giocato in doppio in Laver Cup nella prima edizione del 2017, quando batterono gli americani Querrey e Sock.

