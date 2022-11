Tennis: Finals; Abodi, Torino un'altra volta esempio

TORINO, 10 NOV - La Federtennis "non è una federazione del grande avvenimento ma del grande quotidiano, una realtà sportiva che interpreta perfettamente la dimensione industriale e sociale dello sport che cerca di conquistare consensi, presenze e partecipazione non solo allargando la platea di partecipanti ma anche migliorando i luoghi dello sport, luoghi come il Pala Alpitour di Torino che il più importante impianto indoor del Paese e mi auguro ne nascano altri in altre città. In questo senso Torino è un'altra volta un esempio". Così il ministro dello Sport Andrea Abodi, intervenuto in videocollegamento alla presentazione e sorteggio delle Nitto Atp Finals. Il ministro sottolinea, inoltre, che "il tennis sta dimostrando in questi anni, costruendo una scuola, che ci dev'essere una relazione stretta tra presente e futuro perché se il futuro lo sai affrontare ne sai contenere tutti i rischi e ne sai prendere tutti i vantaggi. E il tennis italiano - aggiunge - , al di là dell'assenza in questa edizione delle Atp dimostra di aver seminato bene". Da parte di Abodi, poi l'assicurazione, "nel rispetto dei singoli ruoli, di tutto il nostro supporto perché questa avventura si arricchisca di contenuti, vada incontro a nuove sfide e si raggiungano nuovi obiettivi, per migliorare il tennis e anche il padel".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA