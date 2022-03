Tennis: fuori a Indian Wells, Medvedev lascia numero 1 mondo

ROMA, 15 MAR - Eliminato al terzo turno del torneo di Indian Wells (4-6, 6-3, 6-1) in California dal francese Gael Monfils, il russo Danil Medvedev si appresta a lasciare il vertice del tennis mondiale conquistato solo tre settimane fa. Al numero 1 tornerà il serbo Novak Djokovic, assente al torneo negli Stati Uniti in quanto non in regola con la vaccinazione sul Covid-19. "Avevo la motivazione giusta, ma non ho giocato il mio miglior tennis. So che perderò il numero 1, ma ho il Masters 1000 di Miami per cercare di riprenderlo", ha detto al termine del match Medvedev, che avrebbe dovuto raggiungere almeno i quarti di finale a Indian Wells per restare in testa alla classifica Atp davanti a Djokovic. Contro Monfils (numero 26 al mondo) il russo ha iniziato bene, per poi cedere dal punto di vista nervoso (ha anche distrutto una racchetta lanciandola contro il terreno). Prosegue invece la corsa dello spagnolo Rafael Nadal, che ha sconfitto il britannico Daniel Evans (7-5, 6-3), passando agli ottavi di finale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA