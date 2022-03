Tennis: Indian Wells con l'incognita Djokovic, 5 gli italiani

ROMA, 09 MAR - Novak Djokovic resta in tabellone a Indian Wells, per il primo Masters 1000 della stagione cxhe scatterà nella notte, ma la sua presenza al torneo americano e' in forte dubbio. Gli organizzatori dell'evento californiano, giunto alla 45ma edizione e tornato nella sua tradizionale collocazione in calendario a marzo dopo lo spostamento a ottobre dell'anno scorso a causa della pandemia, sono in contatto con il suo team. "Ma non è ancora certo che possa partecipare al torneo ottenendo l'approvazione del CDC", ovvero il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie USA), secondo quanto spiegato su twitter dagli organizzatori hanno spiegato su Twitter. Sul sito del CDC è chiaramente spiegato che gli stranieri che non migranti degli USA devono dimostrare di aver completato il vaccino anti-COVID 19 per poter volare negli Stati Uniti. Djokovic compare dunque come testa di serie numero 2 (affronterebbe il vincente tra il belga David Goffin e l'australiano Jordan Thompson come primo avversario) mentre Daniil Medvedev, testa di serie numero 1, potrebbe incontrare Stefanos Tsitsipas nei quarti e Rafa Nadal in semifinale. Cinque gli azzurri in gara. Jannik Sinner, decima testa di serie, e Matteo Berrettini, n.6 del seeding, entreranno in gara direttamente al secondo turno così come Sonego, 21esima testa di serie. Fognini debutta con lo spagnolo Andujar: per Musetti c'è lo statunitense Marcos Giron. Fognini, Musetti, Sinner e Sonego sono stati sorteggiati nella parte alta del draw, quella presidiata da Medvedev: il solo Berrettini è finito nella parte bassa, quella di Djokovic.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA