Tennis: Kyrgios rinasce a Washington, Nishioka battuto in finale

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 08 AGO - Nick Kyrgios, numero 63 della classifica mondiale e finalista all'ultimo Wimbledon, ha vinto per la seconda volta in carriera - dopo il 2019 - il torneo sul cemento disputato a Washington, battendo il giapponese Yoshihito Nishioka (96) per 6-4, 6-3. Il 27enne tennista australiano ha confermato la propria rinascita dopo due anni piuttosto bui, caratterizzati dalla depressione e da istinti suicidi. Per Kyrgios si tratta del settimo titolo in carriera, dopo quelli vinti a Marsiglia, Atlanta e Tokyo (2016), Brisbane (2017), Acapulco nel 2019 e Washington nello stesso anno. Kyrgios, che in campo è apparso leggermente più calmo rispetto ai giorni precedenti, non ha lasciato la minima possibilità a Nishioka, che il giorno prima aveva battuto in semifinale il russo Andrey Rublev. Il giapponese si è sempre trovato a inseguire, senza però mai impensierire l'avversario, formidabile al servizio (12 ace). Kyrgios, che ha anche concluso il torneo senza aver subito la minima pausa, si è imposto in 1h21'. (ANSA-AFP).

