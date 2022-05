Tennis: Madrid; Murray 'malato' si ritira, Djokovic nei quarti

ROMA, 05 MAG - A Madrid non ci sarà il 37/o duello tra Novak Djokovic e Andy Murray: lo scozzese, ex numero 1 del mondo e oggi 78esimo, si è ritirato prima degli ottavi di finale che erano in programma a mezzogiorno. "Purtroppo Andy Murray, malato, non può" giocare, scrivono gli organizzatori del torneo ATP Masters 1000. Djokovic e Murray si sarebbero affrontati per la 37/ma volta in carriera, l'ultima risaliva a gennaio 2017 a Doha. Lo scozzese, anca in titanio dal 2019 e beneficiario di una wild card al torneo di Madrid, aveva vinto le prime due partite sulla terra battuta in cinque anni (Roland-Garros 2017), contro Dominic Thiem, poi contro Denis Shapovalov. Nei quarti Djokovic affronterà il polacco Hubert Hurkacz o il serbo Dusan Lajovic.

