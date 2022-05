ROMA, 05 MAG - Lorenzo Musetti si è ritirato durante il match degli ottavi di finale del torneo di Madrid, lasciando via libera ad Alexander Zverev. Il tedesco conduceva un set a zero avendo vinto il primo per 6-3, ed era in vantaggio 1-0 nel secondo, dopo 40 minuti di gioco. Il 20enne di Carrara, n.63 del ranking, ha accusato un problema muscolare ad una gamba che l'intervento del massaggiatore non è riuscito a risolvere.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA