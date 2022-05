Tennis: Madrid; Sinner batte De Minaur e va agli ottavi

ROMA, 04 MAG - Dopo Lorenzo Musetti, ottavi di finale a Madrid anche per Jannik Sinner che ha sconfitto 6-4 6-1, in poco meno di un'ora e un quarto di partita, l'australiano Alex Del Minaur, conquistando la vittoria numero 100 in carriera. Negli ottavi - sempre giovedì - Sinner troverà dall'altra parte della rete il vincente del match tra il canadese Feklix Auger Aliassime, n.10 del ranking ed 8 del seeding, ed il cileno Cristian Garin, n.39 ATP.

