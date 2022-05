ROMA, 05 MAG - Jannik Sinner lascia negli ottavi il torneo di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale, eliminato in due set (6-1, 6-2) dal canadese Felix Auger-Aliassime, n.10 del ranking. Non c'è stata praticamente partita, con il canadese che ha avuto la meglio sull'azzurro in appena 1h e 18 minuti di gioco.

