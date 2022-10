Tennis: Medvedev trionfa a Vienna

ROMA, 30 OTT - Daniil Medvedev rischia qualcosa nel primo set, ma batte Denis Shapovalov per la quarta volta in sei confronti diretti e conquista il 15mo titolo in carriera. Il moscovita, già qualificato per le Nitto ATP Finals in programma a Torino dal 13 al 20 novembre, ha chiuso 4-6 6-3 6-2 la sua quinta finale stagionale. "Sono molto felice - ha detto dopo la finale il russo -, è stata la partita migliore della settimana. Denis ha giocato un tennis irreale fino al 4-3 nel secondo set, poi è sceso forse del 2% e sono riuscito a sfruttare la situazione a mio favore" Medvedev, in campo come atleta neutrale senza bandiera accanto al nome, sarà in campo la prossima settimana a Parigi-Bercy dove ha conquistato il titolo nel 2020, preludio alla sua prima e finora unica affermazione alle Nitto ATP Finals nell'ultima edizione londinese.

