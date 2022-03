Tennis: Miami; Medvedev avanti, a un match da leadership Atp

(ANSA-AFP) - ROMA, 30 MAR - Prosegue il cammino di Daniil Medvedev all'Open di Miami, e ora il russo è a una sola vittoria dal ritorno al numeri 1 della classifica mondiale. Negli ottavi del torneo Atp1000, Medvedev che non ama la superficie del torneo americano giudicata troppo lenta ha superato lo statunitense Jenson Brooksby in due set, 7-5, 6-1, e incontrerà ai quarti il polacco Hubert Hurkacz, vincitore del torneo lo scorso anno. Con l'accesso alla semifinale, Medvedev tornerebbe in testa al ranking mondiale, dopo esser stato di nuovo scalzato da Novak Djokovic. Facile il passaggo del tedesco Alexander Zverev4, numero del tabellone, con un 6-4 6-4 all'australiano Thanasi Kokkinakis che gli vale i quarti contro il norvegese Casper Ruud (ANSA-AFP).

