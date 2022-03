Tennis, Miami: Medvedev ko nei quarti, niente trono mondiale

ROMA, 31 MAR - Daniil Medvedev, numero 2 del mondo, è stato eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di tennis a Miami, dove ha ceduto per 7-6 (9-7), 6-3 al polacco Hubert Hurkacz, numero 10 e campione in carica nel torneo della Florida. Il russo Medvedev, pertanto, lunedì non potrà tornerà sul trono della graduatoria Atp. Solo il raggiungimento delle semifinali gli avrebbe infatti permesso di spodestare nuovamente dal trono del tennis mondiale Novak Djokovic, al quale aveva sottratto la leadership per due settimane, prima di restituirgliela il 21 marzo scorso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA