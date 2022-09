Tennis: Murray 'vede' Federer capitano dell'Europa in Laver Cup

LONDRA, 26 SET - Andy Murray vede in Roger Federer il perfetto sostituto di Bjorn Borg, che ieri ha annunciato il ritiro dalla carica di capitano della squadra europea in Laver Cup, dopo la prossima edizione a Vancouver. "Sono sicuro che Roger rimarrà coinvolto in questo evento in un modo o nell'altro e forse un giorno come capitano della squadra", ha detto lo scozzese in un commento riportato dall'agenzia PA. Federer ha giocato l'ultima partita della sua prestigiosa carriera venerdì sera, durante la prima giornata del torneo a squadre, in doppio con Rafa Nadal, perdendo contro la coppia degli americani Jack Sock e Frances Tiafoe. In precedenza, annunciando l'addio a 41 anni, il vincitore di 20 titoli del Grande Slam aveva assicurato che sarebbe rimasto nel mondo del tennis, anche senza sapere esattamente in che modo. E' poi rimasto al fianco della squadra, dando consigli ai compagni, anche se l'Europa ha subito la prima sconfitta in cinque edizioni (13-8) contro il Resto del Mondo. Anche Novak Djokovic, che ha fatto parte della squadra europea, crede che "Roger abbia molto da offrire. Ha senso aspettarsi che condivida tante cose utili e preziose con gli altri giocatori, in tutti gli aspetti dentro e fuori dal campo" ha detto.

