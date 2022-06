Tennis: Nadal a casa in stampelle, iniziata nuova terapia

ROMA, 08 GIU - Rafa Nadal è rientrato a casa, a Palma di Maiorca, non prima di aver fatto sosta a Barcellona per un trattamento medico. Colpiscono le immagini colte dalle telecamere del canale La Sexta che lo ritraggono scendere dall'auto all'aeroporto con le stampelle per non poggiare il piede sinistro, affetto dalla sindrome di Müller-Weiss, una malattia degenerativa. Il tutto ad appena 48 dalla sua 14/a vittoria sulla terra rossa del Roland Garros. Per provare ad alleviare il dolore - che nel corso del torneo parigino lo ha costratto a infiltrazioni di anestetici 20 minuti prima di ogni partita - ed allontanare lo spettro di un intervento chrurgico che comunque potrebbe non essere risolutivo, il maiorchino ha iniziato una nuova terapia, la radiofrequenza a impulsi. Questa tecnica, impiegata principalmente per alleviare il dolore cronico, utilizza le proprietà analgesiche delle correnti elettriche ad alta frequenza (da 400 a 500 kHz). Gli elettrodi generano corrente elettrica e calore per 'disattivare' parzialmente i nervi che trasmettono l'impulso doloroso all'area interessata.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA