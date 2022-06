Tennis: Nadal "non so cosa accadrà, ma continuerò a provarci"

ROMA, 05 GIU - "Non so cosa accadrà in futuro ma io continuerò a provarci e a lottare finché ne avrò le forze": un emozionato Rafael Nadal si prende l'applauso del Philippe Chatrier durante la premiazione del Roland Garros, vinto dallo spagnolo per la 14/a volta in carriera. Tra i ringraziamenti di Nadal quello per il suo team e la famiglia: "E' straordinario quello che sta succedendo quest'anno - le parole del tennista - quando ero infortunato mi avete sempre incoraggiato, senza di voi mi sarei ritirato da anni. E' difficile descrivere le mie sensazioni in questo momento, non avrei mai pensato di essere qui a 36 anni, di essere competitivo e giocare la finale sul campo più importante della mia carriera". Nadal si è complimentato con Casper Ruud, suo avversario oggi in finale: "E' stato un piacere giocare con te - ha detto - mi congratulo per l'inizio della tua carriera, queste due settimane sono un passo avanti importanti. Complimenti a te e al tuo splendido team, ti auguro il meglio in futuro".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA