Tennis: Nadal sofferente, ancora non impugna la racchetta

(ANSA-AFP) - MONTECARLO, 12 APR - Rafael Nadal soffre ancora per la frattura alle costole e non ha potuto riprendere l'allenamento con la racchetta. Lo ha reso noto il suo entourage, confermando che il n.4 del mondo sarà ovviamente assente dal torneo di Barcellona della prossima settimana: "Rafa soffre ancora, non ha ripreso la racchetta in mano, e ha bisogno di quattro o sei settimane per riprendere. Siamo a tre, quindi logicamente non è in grado di giocare a Barcellona", ha detto un amico dello spagnolo. Nadal ha dunque già saltato il Masters 1000 di Miami, sul cemento, e Montecarlo, che apre la stagione europea sulla terra battuta. La data del suo ritorno non è ancora determinata, ma dovrebbe presto riprendere gli allenamenti in campo. Il prossimo Masters 1000 è in programma a Madrid (1-8 maggio), prima di Roma (8-15 maggio), dove il campione maiorchino è annunciato in tabellone, e del Roland-Garros, che comincia il 22 maggio. (ANSA-AFP).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA