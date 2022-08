Tennis: nella classifica Atp, Sinner scende e ora è 12/o

(ANSA-AFP) - PARIGI, 08 AGO - Il russo Daniil Medvedev, vincitore del primo torneo stagionale sabato a Los Cabos (Messico), mantiene la testa della classifica Atp, nella quale il polacco Hubert Hurkacz e il britannico Cameron Norrie, ora rispettivamente 10/o e 11/o, avanzano di una posizione. A retrocedere è Jannik Sinner, prima 10/o e ora 12/o. Vincitore lo scorso anno del torneo di Washington, l'azzurro quest'anno ha deciso di non partecipare. L'australiano Nick Kyrgios, che ha firmato la rinascita, vincendo il primo torneo in tre anni proprio a Washington, ha guadagnato 26 posizioni e adesso occupa il 37/o posto. Il finalista dell'ultimo Wimbledon non si era portato tanto in alto in classifica dal febbraio 2020. Classifica Atp: 1. Daniil Medvedev (Rus) 7.875 punti 2. Alexander Zverev (Ger) 6.760 3. Rafael Nadal (Spa) 5.620 4. Carlos Alcaraz (Spa) 5.035 5. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5.000 6. Novak Djokovic (Srb) 4.770 7. Casper Ruud (Nor) 4.685 8. Andrey Rublev (Rus) 3.710 9. Felix Auger-Aliassime (Can) 3.490 10. Hubert Hurkacz (Pol) 3.015 (+1) 11. Cameron Norrie (Gbr) 2.985 (+1) 12. Jannik Sinner (Ita) 2.895 (-2) 13. Taylor Fritz (Stati Uniti) 2.860 14. Matteo Berrettini (Ita) 2.430 15. Diego Schwartzman (Arg) 2.245 16. Marin Cilic (Cro) 2.085 17. Reilly Opelka (Stati Uniti) 2.010 18. Roberto Bautista-Agut (Spa) 1.850 19. Grigor Dimitrov (Bul) 1.775. (ANSA-AFP).

