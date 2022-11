ROMA, 08 NOV - Buon esordio per Lorenzo Musetti alle next Gen Final di Milano. L'azzurro ha battuto in tre set il taiwanese Tseng con il punteggio di 4-2, 4_2, 4-2. Sconfitto invece l'altro azzurro in gara oggi. Francesco Passaro, ha ceduto in tre set 4-1, 4-3, 4-1 al ceco Jiri Lehecka.

