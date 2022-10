Tennis: Parigi-Bercy; esordio ok per Musetti, battuto Cilic

ROMA, 31 OTT - Esordio con vittoria per Lorenzo Musetti al "Rolex Paris Masters", ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 5.415.410 euro) che si disputa sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il toscano nel match d'esordio ha superato in due set, con il punteggio di 6-4 6-4 in un'ora e 21 minuti di gioco il croato Marin Cilic, n.16 del ranking e 15 del seeding Al secondo turno Musetti affronterà il georgiano Basilashvili

