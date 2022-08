Tennis: qualificazioni Us Open, avanzano Maestrelli e Seppi

ROMA, 25 AGO - Nella seconda giornata delle qualificazioni agli US Open, ultimo Slam della stagione, ottimo esordio a New York di Francesco MAESTRELLI (n.202 nel ranking mondiale). Il 19enne di Pisa supera il francese Manuel Guinard (n.153) col punteggio di 7-5, 6-4. Avanza anche Matteo ARNALDI (n.188) contro il britannico Ryan Peniston (n.130), battuto con un triplo 6-2 dopo due ore di gioco a favore del 21enne di Sanremo. Bene Andreas SEPPI (n.196) che elimina lo slovacco Filip Horansky (n.232) col punteggio di 6-4, 5-7, 6-2. Escono invece di scena Gianluca MAGER - (n.165), sconfitto 7-6(5), 6-3 dallo spagnolo Fernando Verdasco (n.124) -, Andrea VAVASSORI (n.182) - superato nel suo esordio a Flushing Meadows del francese Constant Lestienne (n.75) per 6-3, 6-1 -, Andrea ARNABOLDI (n.197) - rimontato dalla wild card statunitense Govind Nanda (n.372), col punteggio di 4-6, 7-5, 6-3 - Marco MORONI (n.240) - sconfitto dall'argentino Andrea Collarini (n.211) 7-6(4), 6-4 -, Luciano DARDERI (n.174) - sconfitto dalla testa di serie n.2 del seeding di qualificazione, il colombiano Daniel Elahi Galan (n.94) per 6-3, 6-2. Nel tabellone femminile vittoria per Elisabetta COCCIARETTO (n.100). La marchigiana ha superato nel loro primo confronto diretto la tennista di Andorra Victoria Jimenez Kasintseva (n.185) 7-6(5), 6-4. Si ferma invece Sara ERRANI (n.117), sconfitta dalla rumena Gabriela Lee, (n.137) 6-4, 3-6, 6-2.

