Tennis, ranking Atp: Alcaraz sempre leader, Berrettini è 15/o

ROMA, 31 OTT - Il canadese Félix Auger-Aliassime guadagna una posizione nella classifica Atp di tennis, mentre il russo Daniil Medvedev si riprende la 3/a piazza. Gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal si confermano ai primi due posti della graduatoria. Matteo Berrettini perde una posizione, scendendo dal 14/o al 15/o posto, mentre Jannik Sinner resta fermo in 12/a posizione. 1. Carlos Alcaraz (Spa) punti 6.730 2. Rafael Nadal (Spa) " 5.810 3. Daniil Medvedev (Rus) " 5.655 (+1) 4. Casper Ruud (Nor) " 5.510 (-1) 5. Stefanos Tsitsipas (Gre) " 5.035 6. Alexander Zverev (Ger) " 4.360 7. Novak Djokovic (Srb) " 4.320 8. Félix Auger-Aliassime (Can) " 3.725 (+1) 9. Andrey Rublev (Rus) " 3.685 (-1) 10. Hubert Hurkacz (Pol) " 3.220 (+1) 11. Taylor Fritz (Usa) " 3.090 (-1) 12. Jannik Sinner (Ita) " 2.610 13. Cameron Norrie (Gbr) " 2.490 14. Pablo Carreno (Spa) " 2.450 (+1) 15. Matteo Berrettini (Ita) " 2.375 (-1) 16. Denis Shapovalov (Can) " 2.180 (+3) 17. Marin Cilic (Cro) " 2.140 (-1) 18. Holger Rune (Dan) " 1.991 (+7) 19. Karen Khachanov (Rus) " 1.945 (-1) 20. Roberto Bautista (Spa) " 1.940 (+2)

