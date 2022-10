Tennis: ranking Atp guidato sempre da Alcaraz, azzurri stabili

ROMA, 17 OTT - Lo spagnolo Carlos Alcaraz domina ancora davanti al connazionale Rafael Nadal nella classifica Atp pubblicata oggi, nella quale il russo Andrey Rublev avanza di una posizione. Vincitore della prima edizione del torneo di Gijon domenica davanti allo statunitense Sebastian Korda, Rublev, 24 anni, ha superato l'americano Taylor Fritz. Il canadese Félix Auger-Aliassime, che ieri ha conquistato il secondo titolo Atp della carriera, vincendo a Firenze contro lo statunitense Jeffrey Wolf, ha guadagnato tre posizioni. Stabili gli italiani Jannik Sinner, che è 12/o, e Matteo Berrettini, attualmente al 16/o posto. Musetti sale invece al 24/o posto dopo la semifinale all'Atp di Firenze. Classifica: 1. Carlos Alcaraz (Spa) punti 6.730 2. Rafael Nadal (Spa) " 5.810 3. Casper Ruud (Nor) " 5.600 4. Daniel Medvedev (Rus) " 5.155 5. Stefanos Tsitsipas (Gre) " 4.930 6. Alexander Zverev (Ger) " 4.860 7. Novak Djokovic (Srb) " 4.320 8. Andrey Rublev (Rus) " 3.685 (+1) 9. Taylor Fritz (Usa) " 3.195 (-1) 10. Felix Auger-Aliassime (Can) " 3.155 (+3) 11. Hubert Hurkacz (Pol) " 3.085 12. Jannik Sinner (Ita) " 2.950 13. Marin Cilic (Cro) " 2.540 (+1) 14. Cameron Norrie (Gbr) " 2.490 (-4) 15. Pablo Carreno (Spa) " 2.360 16. Matteo Berrettini (Ita) " 2.315 17. Frances Tiafoe (Usa) " 2.195 18. Karen Khachanov (Rus) " 1.990 (+1) 19. Diego Schwartzman (Arg) " 1.975 (-1) 20. Denis Shapovalov (Can) " 1.880

