Tennis, ranking Atp: per la prima volta 3 italiani nella Top 20

ROMA, 09 GEN - E' un giorno storico per il tennis italiano. Per la prima volta tre azzurri contemporaneamente entrano nella Top 20 del ranking Atp. A Matteo Berrettini, n.14 del mondo (+2) e di nuovo numero 1 d'Italia, e Jannik Sinner (n.16, -2), si aggiunge infatti Lorenzo Musetti. I successi nella United Cup sul norvegese Viktor Durasovic, il brasiliano Felipe Meligeni Alves, il polacco Daniel Michalski e il greco Stefanos Sakellaridis, gli hanno permesso di guadagnare 60 punti e soprattutto quattro posizioni in classifica, entrando per la prima volta fra i primi 20 giocatori del mondo. Il carrarino, n.19 questa settimana, è il Top 20 che ha fatto i progressi più cospicui rispetto all'ultima settimana del 2022. Alle spalle di Berrettini, Sinner e Musetti ci sono Lorenzo Sonego numero 44 (+1), Fabio Fognini numero 57 (-2) e Marco Cecchinato numero 93 (+8). Per quanto riguarda i vertici del ranking Atp, nella Top 10 il moscovita Andrey Rublev guadagna due posizioni e risale al sesto posto, perché Felix Auger-Aliassime e Medvedev hanno perso rispettivamente 300 e 205 punti. Risale fra i primi 10 il 'next gen' Holger Rune, campione l'anno scorso a Bercy. Novak Djokovic resta al quinto posto.

