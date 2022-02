ROMA, 17 FEB - Fabio Fognini accede ai quarti di finale del torneo Atp di Rio de Janeiro, in Brasile. Il 34enne ligure n.38 al mondo ha superato in tre set il 30enne spagnolo Pablo Carreno Busta (n.18), col punteggio di 5-7 6-4 6-3. Oggi saranno in campo per il secondo turno anche Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

