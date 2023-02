ROMA, 18 FEB - Jannik Sinner è in finale nel torneo Atp 500 di Rotterdam. In semifinale ha battuto l'olandese Tallon Griekspoor, n.61 del ranking in due set con il punteggio di 7-5, 7-6(7/5) in 1h55' di gioco. Domani Sinner contenderà il titolo al russo Daniil Medvedev che nell'altra semifinale ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov 6-1, 6-2.

