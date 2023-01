ROMA, 28 GEN - La bielorussa Aryna Sabalenka ha vinto gli Open d'Australia 2023. Nella finale giocata a Melbourne ha scofitto in rimonta Elena Rybakina, russa naturalizzata kazaka, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in 2h28' di gioco. Per Sabalenka è il primo titolo del circuito Slam.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA