Tennis: semifinale United Cup,Italia avanti 2-0 sulla Grecia

ROMA, 06 GEN - Italia avanti 2-0 sulla Grecia al termine del day 1 della sfida che vale un posto in finale alla "United Cup", nuovo evento a squadre miste che ha dato il via alla stagione 2023. Alla "Ken Rosewall Arena" nell'Olympic Park Tennis Centre di Sydney la squadra azzurra deve vedersela con il team greco di Sakkari e Tsitsipas, favorito numero uno del tabellone. Nel primo singolare, infatti, Martina Trevisan, n.27 WTA, ha sconfitto 6-3 6-7 7-5, in tre ore e 14 minuti, la greca Maria Sakkari, n.6 WTA. Poi Musetti, n.23 ATP, ha liquidato 6-1 6-1, in un'ora e due minuti, Stefanos Sakellaridis, n.803. Domani in programma gli altri tre match: dalle 17 ora locale Matteo Berrettini, n.16 ATP, sfida Stefanos Tsitsipas. Quindi Lucia Bronzetti, n.54 WTA, trova Despina Papamichail, n.158 WTA. Infine il doppio misto.

