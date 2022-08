Tennis: Serena Williams torna a vincere dopo oltre un anno

TORONTO, 09 AGO - A più di un anno dal suo ultimo successo su un campo di tennis, a Parigi nel giugno del 2021, Serena Williams è tornata a vincere battendo per 6-3 6-4 la spagnola Nuria Parrizas Diaz, n.57 del mondo, in un incontro del primo turno del 'National Bank Open', torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari di scena sul cemento di Toronto. L'ex n.1 del tennis femminile, che ora ha quasi 41 anni (li compirà il 26 settembre), ha giocato con un 'tape' sul viso, sullo zigomo sotto l'occhio destro, per alleviare i fastidi di una sinusite cronica che la condiziona in allenamento e in partita. Ora il suo prossimo match sarà contro la vincente del confronto tra Belinda Bencic, n.12 del mondo, e Tereza Martinkova, n.71. "Credo che ci sia una luce alla fine del tunnel, e io mi ci sto avvicinando - il commento della Williams dopo il suo incontro -. Non vedo l'ora di arrivare a quella luce. Adoro giocare e stare in campo, è fantastico, ma non posso farlo per sempre. A volte vuoi solo provare a goderti il ;;momento e fare del tuo meglio". Sempre nel primo turno del 'National Bank Open' di Toronto, è stata eliminata al primo turno la 28enne mancina di Firenze Martina Trevisan, n. 26 del mondo, che ha perso per 6-2 2-6 6-2, dopo oltre due ore di lotta, contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia.

