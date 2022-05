Tennis: Sonego subito fuori a Madrid, Musetti si qualifica

ROMA, 01 MAG - Lorenzo Sonego esce subito di scena all'Open di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il torinese, n.27 del ranking, ha ceduto 6-4 6-3 al britannico Jack Draper, n.124 ATP, in tabellone grazie ad una wild card. Ci sono altri tre azzurri al via nel main draw. Jannik Sinner, n.12 del ranking e 10 del seeding, è stato sorteggiato al primo turno contro lo statunitense Tommy Paul, n.34 ATP. Fabio Fognini, n.50 del ranking, se la vedrà con il georgiano Nikoloz Basilashvili, n.20 ATP. A loro si è aggiunto Lorenzo Musetti, promosso dalle qualificazioni. Il 20enne di Carrara dopo l'affermazione in due set sul giapponese Yoshihito Nishioka, ha battuto in rimonta 5-7 7-5 6-2 lo spagnolo Alejandro Moro Canas, n.440 ATP e in gara con una wild card.

