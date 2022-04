Tennis: sorpresa a Montecarlo, Alcaraz già fuori

ROMA, 13 APR - Esordio con sconfitta, un po' inattesa, per il baby prodigio del tennis Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Montecarlo. Il n.11 al mondo, attesissimo alla sua prima partecipazione sulla terra rossa del Principato, è stato eliminato in tre set dallo statunitense Sebastian Korda, col punteggio di 7-6, 6-7, 6-3. Il 21enne della Florida si è preso così la rivincita, parziale, per la finale del Masters Next Gen dell'anno scorso proprio quando il più giovane rivale, da tutti ritenuto ormai un predestinato per il n.1 mondiale, sembrava in un gran momento di forma, confermato dalla vittoria nel Masters 1000 di Miami.

