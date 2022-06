ROMA, 10 GIU - Matteo Berrettini si aggiudica il derby italiano valido per i quarti di finale del 'Boss Open', il torneo Atp 250 di tennis che è dotato di un montepremi di 692.235 euro e si disputa sui campi in erba di Stoccarda (Germania). Il romano si qualifica per le semifinali dopo avere superato il piemontese Lorenzo Sonego, con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA