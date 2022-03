Tennis: ucraina Svitolina "dolore nel cuore, ora devo fermarmi"

ROMA, 29 MAR - Provata nel corpo e nell'anima dalla guerra nel suo Paese, Elina Svitolina ha deciso di prendersi una pausa. La tennista ucraina, numero 20 del ranking, eliminata al torneo di Miami ha annunciato su Instagram che tra guai fisici e il dolore per quanto sta accadendo per un po' non la si vedrà sui campi. "Sono stai due mesi estremamente difficili - ha scritto Svitolina - non solo mentalmente ma anche fisicamente. Da un bel po' di tempo sto lottando con un problema alla schiena, il dolore non mi ha permesso di preparare al meglio i tornei. Nel frattempo guardo con insopportabile dolore nel cuore quello che sta succedendo nella mia Ucraina e con quanto coraggio il nostro popolo sta difendendo il nostro paese, questo mi ha dato una spinta enorme per continuare a combattere in campo. Ora però non ce la faccio più e ho bisogno di riposare. Triste annuncio che mi mancherà la Fed Cup e alcuni dei miei tornei preferiti in Europa. Ma sono sicura che ci rivedremo presto in giro. Grazie per il vostro sostegno in questo periodo così impegnativo".

