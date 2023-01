Tennis, United Cup: ko anche la Bronzetti, 4-0 Usa in finale

ROMA, 08 GEN - Anche Lucia Bronzetti finisce battuta nella finale della United Cup di tennis, a Sidney, e non riesce a regalare all'Italia il punto della bandiera nella prima edizione del torneo misto. La 24enne di Rimini si è arresa per 6-3, 6-2 a Madison Keys, che ha regalato a sua volta il poker finale (4-0) agli Stati Uniti. Si chiude dunque con un cappotto per l'Italia, dal momento che il doppio misto non scenderà in campo. Prima della Bronzetti, erano stati battuti nell'ordine Musetti, la Trevisan e Berrettini.

