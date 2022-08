ROMA, 29 AGO - Esordio positivo per Matteo Berrettini agli Us Open. Il romano ha superato in tre set il cileno Nicolas Jarry, n. 123 ATP, proveniente dalle qualificazioni. con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-3 e si è qualificato per il secondo turno. Vittoria senza problemi anche per Daniil Medvedev che ha superato 6-2 6-4 6-0 lo statunitense numero 111 al mondo Stefan Kozlov.

