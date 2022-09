ROMA, 02 SET - Matteo Berrettini soffre, ma si aggiudica la sfida contro lo scozzese Andy Murray, che era valida per i sedicesimi di finale degli Us Open di tennis, qualificandosi così per gli ottavi di finale. Il romano, al termine di una lunga battaglia, si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7 (1-7), 6-3.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA