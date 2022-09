Tennis: Us Open; Khachanov batte Kyrgios, in semifinale con Ruud

ROMA, 07 SET - Il russo Karen Khachanov ha eliminato l'australiano Nick Kyrgios nei quarti di finale degli US Open e si è qualificato per la semifinale, dove affronterà il norvegese Casper Ruud, che ieri aveva avuto la meglio in tre set su Matteo Berrettini. Kachanov, 26 anni e n.31 Atp, si è imposto in cinque set sul rivale col punteggio di 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 e 6-4 raggiungendo la prima semifinale di uno slam nella sua carriera. Nel torneo femminile, ha superato i quarti la francese Caroline Garcia, battendo in due set 6-3, 6-4 la giovane statunitense Coco Gauff e ora se la vedrà con la tunisina Ons Jabeur per un posto in finale. Nella notte tra oggi e domani scenderà in campo Jannik Sinner nel quarto di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre l'altra sfida per un posto in semifinale vedrà di fronte il francese Frances Tiafoe e il russo Andrey Rublev.

