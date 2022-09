Tennis: Us Open, Musetti eliminato al terzo turno

ROMA, 04 SET - Lorenzo Musetti non passa il terzo turno degli Us Open di tennis. Il 20enne carrarino n.30 al mondo e 26ma testa di serie è stato battuto dal 28enne bielorusso Ilya Ivashka (n.73) per 6-4 3-6 6-2 6-3. In campo ora Jannik Sinner. Il 21enne altoatesino n.13 in Atp e 11 del seeding sfida il coetaneo statunitense Brandon Nakashima (n.69). Oggi pomeriggio Matteo Berrettini (n.14) trova negli ottavi lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.39).

