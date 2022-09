NEW YORK, 09 SET - Casper Ruud ha raggiunto la finale degli US Open e ha chiuso al primo posto della classifica mondiale battendo Karen Khachanov. Ruud ha sconfitto il russo 7-6 (7/5), 6-2, 5-7, 6-2 in semifinale e affronterà domenica il vincente tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Frances Tiafoe. Sarà la seconda finale del Grande Slam di Ruud dopo essere arrivato secondo dietro a Rafael Nadal agli Open di Francia di giugno.

