Tennis: Us Open; Sinner batte Eubanks, è al terzo turno

ROMA, 01 SET - Jannik Sinner si è qualificato al terzo turno degli Us Open, battendo in tre set lo statunitense Christopher Eubanks, n.145 Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-2, in due ore e 22 minuti di gioco. Prossimo avversario per l'altoatesino, sabato, il vincente del match tra il bulgaro Grigor Dimitrov e lo statunitense Brandon Nakashima. Con una prestazione abbastanza ordinata, ma tutt'altro che impeccabile, Sinner prosegue il suo cammino nel quarto ed ultimo Slam del 2022 che si sta disputando sul cemento di Flushing Meadows a New York. Dopo l'esordio non facile col tedesco Altmaier, n.93 Atp superato solo al quinto set, l'azzurro non sembra ancora al top della forma e ha concesso qualcosa di troppo al rivale soprattutto nel secondo set, quando ha dovuto ricorrere al tie break per evitare un imbarazzante 1-1. Sinner ha poi salvato due palle-break in avvio di terza frazione e ha preso il comando della partita fatta sua con un sereno 6-2. "Il secondo set è stata la chiave: tutti e due abbiamo speso tanto. Nel tie break ho cercato di servire al meglio e poi nel terzo è diventato tutto più semplice - ha commentato Sinner -. Bellissima atmosfera: sono contento di aver vinto. Domani giocherò a carte con il mio team e poi farò un po' di allenamento ma la cosa più importante è dormire: quando giochi tre set su cinque riposare è importante".

