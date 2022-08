Tennis: US Open;Venus e Serena Williams giocheranno in doppio

NEW YORK, 27 AGO - Venus e Serena Williams giocheranno insieme nel torneo di doppio donne degli US Open. Alle sorelle statunitensi, di 42 e 40 anni, è stata infatti concessa una wild card, secondo quanto hanno annunciato gli organizzatori. Le Williams non giocano insieme in doppio dal 2018, mentre la loro ultima apparizione in coppia agli US Open (che hanno vinto nel 1999 e nel 2009) risale al 2014. In tutto hanno vinto insieme 14 titoli. Serena Williams nelle scorse settimane ha annunciato il proprio ritiro dall'attività agonistica entro l'anno, senza specificare in quale occasione, ma è opinione comune che lascerà proprio alla fine degli US Open.

