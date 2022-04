Tennis: Wimbledon; Djokovic "decisione folle escludere i russi"

ROMA, 21 APR - "Una decisione folle, quando il governo interferisce con lo sport il risultato non è mai buono". Il numero uno del mondo del tennis Novak Djokovic ha definito così il divieto ai giocatori russi e bielorussi di gareggiare a Wimbledon quest'estate. "Condannerò sempre la guerra - ha spiegato dopo il match vinto contro Djere a Belgrado - non la sosterrò mai, essendo io stesso figlio della guerra essendo cresciuto durante i conflitti civili che hanno seguito il crollo della Jugoslavia. Ma i tennisti, gli atleti - ha aggiunto - non c'entrano niente".

