LONDRA, 29 GIU - Andy Murray è fuori dal singolare maschile di Wimbledon. In un incontro del secondo turno, è stato battuto dall'americano John Isner per 6-4 7-6 (7-4) 6-7 (3-7) 6-4. Murray, vincitore all' 'All England Lawn Club' nel 2013, nulla h potuto fare contro la potenza di Isner, che ha messo a segno 36 aces. Nel prossimo turno l'americano affronterà Jannick Sinner.

