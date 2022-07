Tennis: Wimbledon; Nadal, pensavo di non poter finire il match

ROMA, 06 LUG - "Ho avuto un problema agli addominali e quindi ho dovuto cercare un modo diverso per servire e fare certi colpi. Davvero pensavo di non riuscire a finire la partita, ma questo campo mi ha dato forza e sono riuscito a continuare". Così Rafa Nadal dopo il trionfo in cinque set nei quarti di finale a Wimbledon contro lo statunitense Taylor Fritz. Nadal ora ha 48 ore a disposizione per recuperare la miglior condizione possibile con cui affrontare l'australiano Nick Kyrgios, ma il successo odierno ha dimostrato ancora una volta la sua tenacia. "A me piace giocare queste partite, davanti a questo pubblico, che ringrazio - ha detto lo spagnolo ricevendo in cambio un'ovazione -, e li ho trovato la forza"

