Tennis, Wta Cluj: battuta la Niemeier, Paolini in semifinale

ROMA, 14 OTT - Jasmine Paolini si è qualificata per la semifinale del Transylvania Open by Verdino, torneo di tennis Wta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari, in corso sulla superfice veloce indoor di Cluj-Napoca (Romania). La 26enne toscana ha battuto nei quarti, dopo 1h51' di gioco, la tedesca Jule Niemeier, con un doppio 7-5. Per la tennista italiana si tratta della terza semifinale stagionale. La Paolini domani si giocherà un posto in finale contro la cinese Xiyu Wang, numero 59 del ranking mondiale.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA