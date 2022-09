Tennista Sakkari incontra Buffon, 'Mi ispiro a Gigi'

ROMA, 27 SET - L'incontro che non ti aspetti: Maria Sakkari e Gianluigi Buffon si sono conosciuti a Collecchio, sede del Parma. La tennista ellenica, numero 7 del ranking mondiale, sta disputando il Parma Ladies Open by Iren (WTA 250), nella città emiliana dove il suo idolo sta giocando. "Da tre anni, quando mi alleno con le volée, il mio coach Tom Hill mi dice di non far passare niente, come Gigi Buffon", racconta divertita Sakkari, a cui il portiere campione del mondo ha fatto i complimenti per la vittoria contro Baindl: "Mi piace il tennis femminile, ma anche quello maschile naturalmente. Ogni tanto gioco, mi piacerebbe fare serve and volley", racconta Buffon, che dal suo ritorno nella città ducale ha iniziato a frequentare il TC Parma, questa settimana teatro del torneo co-organizzato con MEF Tennis Events. "Il segreto della mia longevità? Sono sempre felice, mi godo i momenti in cui gioco e quelli con la famiglia", spiega l'estremo difensore. All'incontro, oltre al team della giocatrice, hanno partecipato anche il tecnico del Parma, Fabio Pecchia ed il terzino greco Vasilios Zagaritis. Buffon e Sakkari si sono scambiati anche dei doni, con il primo che ha regalato all'ellenica la propria maglietta da gioco e la seconda che ha ricambiato con la propria racchetta.

