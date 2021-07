Olimpiadi, terza medaglia per l'Italia: l'ha conquistata Elisa Longo Borghini

Terza medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020: Elisa Longo Borghini e' bronzo nella prova su strada in linea di ciclismo femminile. La prova femminile in linea su strada di Tokyo 2020 è stata vinta dall'austriaca Anna Kiesenhofer, in fuga praticamente dall'inizio, mentre l'argento è andato all'olandese Annemiek van Vleuten. «Ho corso con tutte le persone che mi vogliono bene nel cuore» ha detto Elisa Longo Borghini, che è più che soddisfatta della medaglia che bissa quella dello stesso colore a Rio. "Arriverà il giorno della vittoria», scherza l’azzurra, che a RaiSporet dopo la gara ammette di «aver sofferto molto a giugno, al Giro d’Italia».

Manuel Lombardo va alla finale per il bronzo del judo 66 chili, alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nel ripescaggio ha battuto al golden score il mongolo Bashkuu Yondonperenlei. La judoka Odette Giuffrida (52 kg) ha conquistato la qualificazione alla semifinale di Tokyo 2020.

